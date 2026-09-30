Başkan Vekili Biba, Mudanya'da sağanak sonrası proaktif adımlar atılacağını açıkladı - Son Dakika
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Başkan Vekili Biba, Mudanya'da sağanak sonrası proaktif adımlar atılacağını açıkladı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sağanağın etkilediği Mudanya Esence ve Eşkel sahil bandında inceleme yaptı. Mağduriyetler için kurumların koordinasyonla çalıştığını, kalıcı ve proaktif adımlar atılacağını, altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yoğun sağanağın olumsuz etkilediği Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi ile Eşkel sahil bandında incelemelerde bulundu.

Biba, sahadaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da sağanağın devam ettiğini söyledi.

Su baskınlarının ardından tüm kurumların koordinasyon içerisinde harekete geçtiğini vurgulayan Biba, mağduriyetlerin giderilmesi için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü anlattı.

Biba, bundan sonraki süreçte benzer afetlerin önüne geçmek amacıyla kalıcı ve proaktif adımlar atılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız önemli. Artık reaktif dönemden proaktif döneme geçmemiz gereken bir husus var. Yani bizim bu saatten sonra bu bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bu doğrultuda buradaki imar uygulama çalışmalarımızı da yine aynı şekilde tamamlamamız lazım ki buradaki vatandaşlarım planlı bir altyapı ve üstyapıyla olduğu bir bölgede yaşamlarını sürdürsünler ve bir daha böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyelim."

Kaynak: AA
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