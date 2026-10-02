Bursa\'da 13. Eker I Run nedeniyle bazı yollar Pazar 06.00-14.00 arası kapatılacak

IHAAW122006-GEN/2-10-2026

- Bursa'da 4 Ekim Pazar günü trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

- 13. Eker I Run kapsamında Bursa'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek 13. Eker I Run Koşusu nedeniyle belirli güzergahlarda saat 06.00 ile 14.00 arasında trafik düzenlemesi yapılacak. Sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

Eker I Run, bu yıl 13'üncü kez koşu tutkunlarını bir araya getiriyor. Yaklaşık 5 bin koşucunun katılımıyla 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, koşu parkurlarının yer aldığı bazı yollar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda, Osmangazi ilçesindeki Uludağ Milli Parkı ile Nilüfer ilçesindeki Orhaneli Yolu ve Lefkoşe Caddesi güzergahlarında 06.00-14.00 saatleri arasında trafik düzenlemesi uygulanacak.

42K maraton parkurunda kontrollü trafik akışı sağlanacak

Eker I Run programında yer alan 42K Maraton Koşusu, 4 Ekim Pazar günü saat 07.30'da başlayacak. Uludağ Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu'ndan start alacak koşunun güzergahında, Uludağ Et Mangal (Kirazlı Köyü Sapağı) arasındaki Bursa'ya iniş yönünde kontrollü trafik akışı sağlanacak. Maraton parkurundaki trafik düzenlemesi saat 14.00'e kadar devam edecek.

5K ve 15K koşuları nedeniyle Orhaneli Yolu'nda düzenleme yapılacak

Eker Meydan'dan başlayacak 5K ve 15K koşuları kapsamında 09.15 - 14.00 saatleri arasında düzenleme yapılacak. Lefkoşe Caddesi ve devamındaki Bursa-Keles Yolu üzerinde trafik düzenlemesi uygulanacak. Koşucular, güzergah üzerinde 7,5 kilometrelik noktaya ulaştıktan sonra Doğancı Jandarma Karakolu'nun yaklaşık 100 metre Orhaneli yönünde bulunan noktadan geri dönecek.

Şerit kapatma

Organizasyon kapsamında 06.00-14.00 saatleri arasında Çamlıca Kavşağı ile Bursa-Orhaneli Yolu'nun gidiş şeridi trafiğe kapatılacak. Trafik, karşı yöndeki şerit üzerinden çift yönlü olarak sağlanacak. Bu süre boyunca Çamlıca Kavşağı, Çamlıca Mahallesi'ne giriş ve çıkışlarda da kullanılamayacak.

Sürücüler için alternatif güzergahlar

Çamlıca Mahallesi'ne ulaşmak isteyen sürücülerin FSM Bulvarı ve Beşevler Kavşağı güzergahını tercih etmeleri öneriliyor. Lefkoşe Caddesi-Yıldırım Caddesi bağlantısındaki Beşevler Kavşağı ise trafiğe açık olacak. İzmir, Mudanya ve Bursa yönüne ulaşım sağlayacak sürücülerin de FSM Kavşağı'nı kullanmaları tavsiye ediliyor.

Organizasyon süresince ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıkların en aza indirilmesi için sürücülerin trafik düzenlemelerini dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşıyor.

(MFA-E)

2.10.2026 12: 21: 12 TSI

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