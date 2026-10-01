Bursa Yıldırım'da denetimde 618 kişi sorgulandı, 7 işletmeye işlem uygulandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da denetimde 618 kişi sorgulandı, 7 işletmeye işlem uygulandı

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Bursa Yıldırım\'da denetimde 618 kişi sorgulandı, 7 işletmeye işlem uygulandı
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Bursa Yıldırım'da 300 personelin katılımıyla yapılan denetimde 618 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, 314 araç kontrol edildi. Umuma açık 11 iş yerinden 7'sine, kapalı alanda tütün tüketimi ve yetkisiz işletmecilik nedeniyle işlem uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince 300 personelin katılımıyla sabit ve hareketli yol uygulaması ile umuma açık iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamalarda 618 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, 314 araç kontrol edildi. Denetlenen 11 işletmeden 7'si hakkında işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yıldırım ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği, Motosikletli Polis Timleri, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 300 personel uygulamada görev aldı.

618 kişinin sorgusu yapıldı

Sabit ve hareketli yol uygulaması kapsamında ekipler tarafından 618 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 314 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi. Umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 11 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 5 işletmede kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği tespit edildi. Söz konusu işletmeler hakkında 4207 sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerde ayrıca 2 işletmenin yetkisiz kişilerce işletildiği belirlendi. Bu işletmeler hakkında da gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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