BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferi iptal etti

BUDO, olumsuz hava nedeniyle Mudanya-Kabataş hattında 4 seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Mudanya-Kabataş hattındaki 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. 16.45 ve 19.15 Mudanya-Kabataş ile 17.00 ve 19.30 Kabataş-Mudanya seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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