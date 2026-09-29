4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar - Son Dakika
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4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar

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4-1\'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda\'yı alkışladılar
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A Milli Takım'ın İtalya'ya Bursa'da 4-1 mağlup olduğu gecede tribünlerden futbolculara yoğun tepki geldi. Islıkların yükseldiği karşılaşmada taraftarların ayrı tuttuğu tek isim Arda Güler oldu. Genç yıldız, mücadelesi nedeniyle tribünlerden alkış ve destek aldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya karşısında ağır bir yenilgi yaşadı. Bursa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanırken, skorun yanı sıra tribünlerin tepkisi de geceye damga vurdu.

4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar

FUTBOLCULARI ISLIKLADILAR

İtalya'nın henüz ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesiyle tribünlerde tansiyon yükseldi. Millilerin ortaya koyduğu futbol ve farkın açılması üzerine taraftarlar tepkilerini ıslıklarla gösterdi. Protestolar karşılaşmanın sonuna kadar devam ederken, bitiş düdüğünün ardından da milli futbolculara yönelik tepkiler sürdü.

4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar

BİR TEK ARDA GÜLER ALKIŞLANDI

Bursa'daki protesto gecesinde taraftarların ayrı tuttuğu isim Arda Güler oldu. Sahadaki mücadelesiyle tribünlerin desteğini alan genç yıldız, takım arkadaşlarına yönelik ıslıkların aksine alkışlarla karşılandı. Taraftarlar maç sırasında ve son düdüğün ardından Arda'ya tezahüratlarla destek verdi.

4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar

Böylece İtalya karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından futbolcular protestolarla karşılaşırken, Arda Güler gecenin alkışlanan ismi oldu.

A Milli Futbol TakımıMilli TakımArda GülerİtalyaBursaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 4-1'lik yenilgi sonrası tribünler patladı! Bir tek Arda'yı alkışladılar - Son Dakika
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