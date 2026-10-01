Bursa Akpınar'da 1400 daire teslim edildi, altyapı ve yollar için hız çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Bursa Akpınar'da 1400 daire teslim edildi, altyapı ve yollar için hız çağrısı yapıldı

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Bursa Akpınar\'da 1400 daire teslim edildi, altyapı ve yollar için hız çağrısı yapıldı
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Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, Bursa'daki 1050 Konutlar Projesi'nde yaklaşık 1400 dairenin teslim edildiğini ve yaklaşık 2800 kişinin yaşamaya başladığını belirtti. Akaltun, Akpınar'da altyapı ve yollar için hız çağrısı yaptı.

Bursa'da kentsel dönüşüm çerçevesinde 5 bin konutun yükseldiği 1050 Konutlar Projesi'nde yaklaşık bin 400 dairenin teslim edildiğini ve bölgede yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaşamaya başladığını ifade eden Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, bölgede devam eden altyapı çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi ve özellikle yolların daha hızlı tamamlanması çağrısında bulundu.

1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde farklı inşaat firmaları tarafından yürütülen çalışmalarda yaklaşık bin 400 dairenin teslimatı gerçekleştirildi. Birçok inşaat firması anahtar teslimlerini tamamlarken, hak sahibi vatandaşlar da yeni dairelerine taşınarak bölgede yaşamaya başladı.

Yaklaşık bin 400 hanede yaşamın başladığını ifade eden Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, "2 bin 800 kişi bölgede yaşamaya başladı. Dolayısıyla burası artık yalnızca devam eden bir kentsel dönüşüm veya inşaat projesi değil, binlerce insanın fiilen yaşadığı, çocukların okula gittiği, insanların her gün işlerine gidip geldiği büyük bir yaşam alanı haline gelmiştir" dedi.

"İnşaat firmaları üzerlerine düşeni yaptı"

Bölgede yaşanan sorunların inşaat firmalarından kaynaklanmadığını vurgulayan Akaltun, firmaların kendi sorumluluklarını yerine getirerek konutları tamamlayıp teslim ettiğini kaydetti. Belediyelerin de kendi görevlerini yaptığını belirten Akaltun, bundan sonraki süreçte özellikle bölgedeki kamu hizmetlerinin mevcut ve oluşacak nüfusa göre hızlandırılmasının önem taşıdığını söyledi. Akaltun, "Bu nedenle bölgede devam eden yol, altyapı, elektrik, su ve diğer kamusal hizmetlerin de mevcut nüfus dikkate alınarak ivedilikle tamamlanması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"En kronik sorun altyapı ve yollar"

Bölgede yaşanan en kronik sorunların başında elektrik, doğalgaz, su ve kanalizasyon çalışmalarının geldiğini dile getiren Akaltun, devam eden çalışmaların zaman zaman koordinasyon ihtiyacı oluşturduğunu söyledi. Akaltun, "Ancak tüm bunların içerisinde en önemli ve acil çözüm bekleyen sorun yollar. Yolların mevcut durumu ulaşımı güçleştirmekte, özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur, bozulmalar ve su baskınları hem araçlar hem de yayalar açısından ciddi mağduriyet oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların biraz daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz"

Elektrik, doğalgaz, BUSKİ ve yol çalışmalarının ilgili kurumlar arasında ortak bir çalışma takvimi oluşturularak koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Akaltun, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde yolların geçici çözümlerle bırakılmaması gerektiğini söyledi. Akaltun, "Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde yolların geçici çözümlerle bırakılmaması, kalıcı yol ve asfalt çalışmalarının hızlı şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir" dedi.

Özellikle su basması yaşanan noktalarda yağmur suyu tahliye sistemleri, mazgallar ve drenaj hatlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Akaltun, gerekli noktalarda kapasite artırımlarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Akpınar'ın artık bekleyecek zamanı kalmadı"

Bölgenin artık yoğun şekilde yerleşime açıldığını ve vatandaşların günlük yaşamlarını burada sürdürdüğünü belirten Akaltun, çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Akaltun, "Akpınar bölgesinde binlerce insan yaşamını sürdürüyor. Vatandaşlarımız işe, çocuklarımız okula gidiyor; ancak yollarımızın mevcut durumu günlük yaşamı ciddi şekilde zorlaştırıyor. Altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve ardından yollarımızın acilen yapılarak bölgenin çamurdan ve mağduriyetten kurtarılması gerekiyor" diye konuştu.

Akaltun, "Buradan başta belediyelerimiz olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunuyoruz: Akpınar'ın artık bekleyecek zamanı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 10-15 bin vatandaşın yaşayacağı büyük bir yaşam alanı olacak"

Bölgede farklı inşaat firmaları tarafından yürütülen projelerin toplamda yaklaşık 5 bin haneyi kapsadığını belirten Akaltun, hane başına minimum 2-3 kişi üzerinden değerlendirildiğinde bölgede en az 10-15 bin vatandaşın yaşamasının öngörüldüğünü söyledi. Akaltun, "Dolayısıyla burayı yalnızca birkaç konut projesi olarak değil, yeni oluşan büyük bir yaşam alanı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu kadar yoğun bir nüfusun yaşayacağı bölgede yalnızca konutların tamamlanması yeterli değil. Okul, sağlık ocağı, cami, ulaşım, yollar, altyapı, sosyal alanlar ve çocuklarımızın kullanabileceği alanların da nüfusla birlikte planlanması ve hızla hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

"Amacımız kimseyi eleştirmek değil"

Amaçlarının herhangi bir kurumu eleştirmek olmadığını vurgulayan Akaltun, bölgedeki bütün vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlarla birlikte hareket etmek istediklerini ifade etti. Akaltun, "Bu kentsel dönüşüm bölgesinde, hangi inşaat firmasının projesinde olursa olsun yaşayan ve yaşayacak bütün vatandaşlarımız adına sesleniyorum. Amacımız kimseyi eleştirmek değil; kurumlarımızla el ele vererek, binlerce insanın yaşayacağı bu bölgenin ihtiyaçlarının bir an önce tamamlanmasına katkı sağlamak ve burada yaşayan vatandaşlarımızın sesi olabilmek" diye konuştu.

"Bursa'dan Türkiye'ye örnek bir yaşam alanı olabilir"

Akpınar bölgesinin yalnızca konutlardan oluşan bir proje olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Akaltun, altyapı ve yolların yanı sıra ulaşım, yeşil alanlar, sosyal yaşam, güvenlik, afet hazırlığı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tesis yönetiminin de birlikte planlanması gerektiğini söyledi. Akaltun, "Bir bölgeyi örnek yapan yalnızca yeni binalar değildir; güçlü altyapısı, düzenli yolları, yeşil alanları, güvenliği ve sürdürülebilir yönetimiyle insanların yaşam kalitesini yükseltmesidir. Akpınar gibi büyük ölçekli bir dönüşüm bölgesinde bunların birlikte hayata geçirilmesi, projenin Bursa'dan Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir yaşam alanına dönüşmesini sağlayabilir" dedi.

Akaltun, yapılan ve yapılacak çalışmalar için vatandaşlar adına teşekkür ederek, ihtiyaçların giderilmesi konusunda kendilerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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