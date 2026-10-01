COP31 Türkiye Gönüllülük Programı üniversite buluşması BUÜ'de gerçekleşti - Son Dakika
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COP31 Türkiye Gönüllülük Programı üniversite buluşması BUÜ'de gerçekleşti

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COP31 Türkiye Gönüllülük Programı üniversite buluşması BUÜ\'de gerçekleşti
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COP31 süreci kapsamında düzenlenen Türkiye Gönüllülük Programı Üniversite Buluşması, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. BUÜ Rektörü Prof. Dr.

Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) süreci kapsamında düzenlenen "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı Üniversite Buluşması", Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürü Hayrettin Eldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"İklim krizi tüm disiplinleri kesen ortak bir sorundur"

Programın açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin sürdürülebilirlik vizyonuna ve küresel iklim sıralamalarındaki yerine dikkat çekti. Uluslararası GreenMetric sıralamasındaki yükselişin akademiden toplumsal katkıya uzanan geniş bir yelpazedeki emeğin sonucu olduğunu belirten Yılmaz, iklim krizinin yalnızca fen ve çevre bilimlerini değil, sosyal bilimlerden tıp ve mühendisliğe kadar tüm disiplinleri ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu vurguladı. Türkiye'nin COP31 sürecine üniversite olarak hazırladıkları projeler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü bünyesindeki akademik çalışmalarla tam destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde böylesine anlamlı bir seferberliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Uzmanlardan kampüs, kent ve eğitim odaklı sunumlar

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen panel oturumunda üç uzman isim sunumlarını katılımcılarla paylaştı. UKX Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Ece Demirkol "COP31 Gönüllülük Programı: Kampüsten İklim Eylemine" başlıklı sunumunda gençlerin küresel iklim hareketindeki rolüne ve gönüllülük fırsatlarına değinirken, BUÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Yasemin Kaya "Eğitim ve Gençlik Katılımı" başlıklı sunumunda yeşil dönüşümün iş gücü piyasalarına etkisini, geleceğin yeşil becerilerini ve akademideki kariyer fırsatlarını değerlendirdi. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabahattin Sıddık Cindoruk ise "İklim Değişikliği Karşısında Dirençli Kentler" konusunu ele alarak kentsel riskler, altyapı çözümleri ve sünger kent uygulamalarını aktardı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Uludağ ÜniversitesiTürkiyeEğitimGüncelCOP31BursaÇevreSon Dakika

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