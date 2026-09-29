Mudanya\'da sağanak sonrası su baskını: Evde mahsur kalan anne ve 3 çocuk tahliye edildi

Mudanya'da sağanak sonrası su baskını: Evde mahsur kalan anne ve 3 çocuk tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünden bu yana Bursa'yı etkisi altına alan yağış, Mudanya'nın sahil kıyısındaki Eşkel Mahallesi'nde cadde ve sokakları suyla doldurdu, ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, evinde mahsur kalan bir anneyi 3 çocuğu ve bir köpekle birlikte kurtardı. Orhaneli'nin Kadı Mahallesi'nde de kerpiç bir evin duvarı çöktü.
Bursa'nın Mudanya ve Orhaneli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
EŞKEL MAHALLESİNDE EVLERİ SU BASTI
Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'nde dünden bu yana devam eden sağanak, su baskınlarına neden oldu.
Denize kıyısı bulunan mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Oluşan su birikintisi nedeniyle evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile bir köpek ekiplerce kurtarıldı.
Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri baskın yaşanan yerlerde suyu tahliye ediyor.
Şiddetli yağış sebebiyle kıyı şeridinde denizin kahverengiye büründüğü görüldü.
ORHANELİ'DE KERPİÇ EVİN DUVARI ÇÖKTÜ
Sağanağın aralıksız devam ettiği Orhaneli ilçesine bağlı Kadı Mahallesi'nde de Selim Duran'a ait kerpiç evin duvarında çökme oluştu.
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