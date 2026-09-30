Bursa'da ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan otobüs yolcusu pes dedirtti - Son Dakika
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Bursa'da ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan otobüs yolcusu pes dedirtti

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Bursa\'da ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan otobüs yolcusu pes dedirtti
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Bursa'da şehir içi otobüste yolculuk yapan bir kişi, ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını karşısındaki koltuğa uzattı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, şahsın bu rahat tavrı görenlere pes dedirtti.

Bursa'da otobüsle seyreden bir şahıs, ayakkabılarını çıkararak ayaklarını karşısında olan koltuğa uzattı. Şahsın rahatlığı 'pes' dedirtti.

Olay, Bursa'da seyir halindeki bir şehir içi otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan bir kişi, bir süre sonra ayakkabılarını çıkardı. Ardından ayaklarını karşısında bulunan koltuğa uzatan şahıs, herhangi bir şey olmamış gibi yolculuğunu sürdürdü. Toplu taşıma aracındaki diğer yolcuların arasında sergilenen bu davranış, dikkat çekti. Şahsın koltuğa uzattığı ayakları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahsın ayakkabılarını çıkararak ayaklarını karşısındaki koltuğa uzattığı görülürken, ortaya çıkan görüntü görenlere 'pes' dedirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını koltuğa uzatan otobüs yolcusu pes dedirtti - Son Dakika
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