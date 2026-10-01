Bursa Mudanya'da dumanın aşırı ısınan asansör halatından çıktığı belirlendi - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da dumanın aşırı ısınan asansör halatından çıktığı belirlendi

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Bursa Mudanya\'da dumanın aşırı ısınan asansör halatından çıktığı belirlendi
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Bursa Mudanya'da apartmandan yükselen yoğun dumanın yangından değil, aşırı ısınan asansör halatından kaynaklandığı belirlendi. Tahliye sırasında 2. katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'da bir apartmandan yükselen yoğun duman, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede olayın yangın olmadığı, dumanın asansör boşluğunda aşırı ısınan halattan kaynaklandığı belirlendi.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı bölümünden yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, yangın çıktığını düşünerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Mudanya İtfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde dumanın asansör boşluğundan geldiğini belirledi. Asansör halatlarının bulunduğu bölümde elektrik verildiği sırada halatlardan birinin aşırı ısındığı ve yüksek sıcaklık nedeniyle yoğun duman çıkardığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde herhangi bir yangına rastlanmadı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri tedbir amacıyla binayı tahliye etti.

Yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Tahliye sırasında 2'nci katta mahsur kalan ve dumandan etkilenen yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı. Sandalyede oturan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kucaklanarak 2'nci kattan aşağı indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, olay yerinde kontrol altına alındı.

Öte yandan olay yerine gelen UEDAŞ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle apartmanın elektriklerini kesti. Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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