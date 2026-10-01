Bursa Karacabey\'de refüje devrilen aracın sürücüsü yaralandı, Bandırma\'ya kaldırıldı

Bursa Karacabey'de refüje devrilen aracın sürücüsü yaralandı, Bandırma'ya kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Karacabey-Bandırma yönünde ilerleyen otomobil, Dağkadı Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle refüje devrildi. Yaralanan sürücü Bandırma Devlet Hastanesine götürülürken, araç çekiciyle yoldan çekildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karacabey'den Bandırma istikametine giden Mert Ö. (24) idaresindeki 34 EHF 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dağkadı Kavşağı'nda refüje devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Mert Ö. sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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