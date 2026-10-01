Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kırsalda 50 kişiye aile vizyonunu anlattı - Son Dakika
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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kırsalda 50 kişiye aile vizyonunu anlattı

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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kırsalda 50 kişiye aile vizyonunu anlattı
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Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) hedefiyle Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 11 kırsal mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmalarda 50 kişiyle görüşülüp muhtarlara sosyal hizmet modelleri aktarıldı, ihtiyaç ve talepler dinlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) vizyonu kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile yapısını korumayı ve güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel tarafından kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelindi.

Bursa'nın 11 kırsal mahallesinde gerçekleştirilen buluşmalarda 50 kişiyle görüşüldü.

Mahalle muhtarlarına Bursa'da uygulanan bütüncül sosyal hizmet modellerini aktaran çalışanlar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kırsalda 50 kişiye aile vizyonunu anlattı - Son Dakika
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