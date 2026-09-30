Kadınlar Kupa Voley\'de Aras Kargo son 8\'e kaldı, Göztepe ve Manisa elendi

KADINLAR AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları sonunda Ege'yi temsil eden Aras Kargo, çeyrek finale yükselirken, Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor elendi. İstanbul'da oynanan 1'inci Grup müsabakalarında Göztepe'yi 3-0 yenip, İlbank'a 3-2 yenilen Aras Kargo, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Göztepe'ye ikinci maçında aldığı 3-0'lık İlbank galibiyeti yetmedi ve sarı-kırmızılı ekip kupaya veda etti. Bursa'da oynanan 3'üncü Grup maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na 3-0 kaybederken, Kuzeyboru'ya ise 3-2 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.