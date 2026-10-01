Emre Demir, Bursa'daki fuarda 72 kolonlu aracına 1,5 milyon lira harcadığını söyledi - Son Dakika
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Emre Demir, Bursa'daki fuarda 72 kolonlu aracına 1,5 milyon lira harcadığını söyledi

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Emre Demir, Bursa\'daki fuarda 72 kolonlu aracına 1,5 milyon lira harcadığını söyledi
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Bursa'da düzenlenen otomobil fuarında sergilenen Emre Demir'in 72 kolonlu modifiyeli otomobili, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Demir, 13 yıldır sahip olduğu aracını son 3 yılda modifiye ettiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira harcadığını söyledi.

Bursa'da düzenlenen otomobil fuarına katılan Emre Demir'in modifiye ettiği otomobili, üzerindeki 72 kolonla fuarın dikkat çeken araçlarından biri oldu. Aracını yalnızca fuarlara katılmak için kullandığını belirten Demir, otomobiline yaklaşık 1,5 milyon lira harcadığını söyledi.

Bursa'da otomobil tutkunlarını bir araya getiren fuarda birbirinden farklı modifiye araçlar sergilenirken, Emre Demir'in otomobili ses sistemiyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Üzerinde toplam 72 kolon bulunan araç, fuar alanında vatandaşların meraklı bakışları arasında incelendi.

72 kolon için yaklaşık 1,5 milyon lira harcadı

Aracının 13 yıldır kendisine ait olduğunu belirten Demir, otomobilini son 3 yılda kapsamlı şekilde modifiye ettiğini ifade etti. Yapılan işlemlerin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Demir, aracını günlük kullanımda tercih etmediğini dile getirdi. Demir, "Aracın modifiyesi yaklaşık 1,5 milyon lirayı buldu. Aracımda 72 adet kolon var. Arabam 13 yıldır benimle beraber, son 3 yıldır ise bu şekilde. Aracımı sadece fuardan fuara kullanıyorum. Aracımı Bursa'da tanıyorlar sağ olsunlar. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fuara gelen otomobil meraklıları da 72 kolonlu aracı yakından inceleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Modifiyeli otomobil, fuarın en çok ilgi gören araçları arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
Emre DemirBursaYerelSon Dakika

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