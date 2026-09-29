Sıcaklıklar düşerken Sakarya, Kocaeli ve Bursa doğusunda çok kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Sıcaklıklar düşerken Sakarya, Kocaeli ve Bursa doğusunda çok kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörüyor. Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklenirken yurt genelinde sıcaklıklar azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Çok bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı 30

Samsun: ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Kaynak: İHA
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