Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan aday 2 yıl yasaklandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan aday 2 yıl yasaklandı

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Bursa İnegöl\'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan aday 2 yıl yasaklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde elektronik ehliyet sınavına giren 18 yaşındaki aday, kulağındaki kopya düzeneğiyle gözetmen tarafından yakalandı. Adayın sınavı sonlandırıldı, düzeneğe el konuldu ve 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesi yasaklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday, gözetmen tarafından yakalandı.

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavına ilk kez giren S. S. (18), sınav sırasında kopya çekmeye çalıştı.

Durumu fark eden gözetmen, adayın üzerinde yaptığı kontrolde kulağında sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi Merkezi3. SayfaİnegölGüncelEğitimBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan aday 2 yıl yasaklandı - Son Dakika
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