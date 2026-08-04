Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi, hem yerli halkı hem de şehre gelen yabancı misafirleri bunaltmaya devam ediyor. Deniz ve havuz kenarlarında serinlemeye çalışan turistlerden bazıları, şehir turu sırasında artan sıcaklığın etkisini azaltmak için sıra dışı görüntüler oluşturdu.

ÇARŞIDA BİKİNİLİ YÜRÜYÜŞ

Alışveriş yapmak ve şehri gezmek için Antalya çarşısına inen bazı yabancı turistler, nemin ve sıcağın etkisine daha fazla dayanamayınca sadece bikinileriyle sokağa çıktı. Şehrin göbeğinde, alışveriş dükkanlarının arasında bikinileriyle rahatça dolaşan turistler, çarşı esnafı ve çevreden geçen diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.