Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı - Son Dakika
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Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

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Turizmin başkenti Antalya'da etkisini gösteren kavurucu sıcaklar, tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Sıcak havaya dayanamayan bazı turistlerin şehir merkezindeki çarşıda bikiniyle dolaşması çevredeki vatandaşların ve esnafın dikkatini çekti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi, hem yerli halkı hem de şehre gelen yabancı misafirleri bunaltmaya devam ediyor. Deniz ve havuz kenarlarında serinlemeye çalışan turistlerden bazıları, şehir turu sırasında artan sıcaklığın etkisini azaltmak için sıra dışı görüntüler oluşturdu.

ÇARŞIDA BİKİNİLİ YÜRÜYÜŞ

Alışveriş yapmak ve şehri gezmek için Antalya çarşısına inen bazı yabancı turistler, nemin ve sıcağın etkisine daha fazla dayanamayınca sadece bikinileriyle sokağa çıktı. Şehrin göbeğinde, alışveriş dükkanlarının arasında bikinileriyle rahatça dolaşan turistler, çarşı esnafı ve çevreden geçen diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Halis demir Halis demir:
    trabzon arab olmuş diyenlerden ses yokmu???? 4 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Sıcak bahane ,çağdaş devirden kasıt meğer taş devriymiş 2 0 Yanıtla
  • FT FT:
    Bu nasıl haber bunun haber değeri var mı? Antalya’dan bahsediyorsunuz iki adım ötesi zaten sahil bu halde resmi devlet dairesine mi girmişler? Hava sıcak belli ki bu şekilde düşünmek ve davranmakla turist gelmez oldu. Yapılan doğru demiyorum ama Antalya’da yaşayanlar zaten bu tür görüntülere alışık. Yapılan yanlış ama bunu haber diye sunmak daha çok yanlış. 1 1 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    antalya için normal, Türk kadınlarda öyle geziyor birçok turistik yerde 0 0 Yanıtla
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