Antalya\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı ikamette yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; bin 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.