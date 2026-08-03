Antalya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu
Jandarma, 5 ikamette yaptığı aramalarda 1024 uyuşturucu hap ele geçirerek 5 kişiyi gözaltına aldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı ikamette yapılan aramalarda binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; bin 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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