Dönerci Saldırısına Kuryelerden Tepki - Son Dakika
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Dönerci Saldırısına Kuryelerden Tepki

Dönerci Saldırısına Kuryelerden Tepki
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Kepez'de döner bıçaklı saldırıya uğrayan motokurye Semih Sungur için meslektaşları eylem yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde sipariş almaya gittiği dönercide işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanan motosikletli kurye Semih Sungur için meslektaşları konvoy yaptı. Düzenlenen eylemde şiddete tepki gösteren kuryeler, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Döner bıçaklı saldırı sonucu yaralanan motokurye Semih Sungur ise "Şu anda elimde 30' a yakın dikiş var. Operasyon benim için zor geçti" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak üzere adrese gitti. Dönerci A.Ş.'nin siparişin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine beklemeye başlayan Sungur, bir süre sonra siparişin durumunu sordu. Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre işletme sahibi A.Ş., Sungur'a küfrederek elindeki döner bıçağıyla saldırdı. Saldırı anında kendini sandalye ile korumaya çalışan Sungur'un sağ elindeki 2 parmağı kesildi. İşletme sahibinin kırılan döner bıçağıyla saldırısını sürdürmesi üzerine kurye omuz ve bacağından da yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olayın ardından, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kopma derecesine gelen parmaklar için sevk edildi

Yaralı kurye, ambulansla Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından kopma derecesine gelen parmaklarına mikrocerrahi işlem uygulanması amacıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

"Elime 30'a yakın dikiş atıldı"

Yaşanan olayın ardından üzgün olduğunu belirten Semih Sungur," Olay günü bana işletmeden sipariş geldi. Benim işletmeye varmam 8-10 dakikaydı. Normalde o süreçte siparişin hazır olması gerekiyordu. Yoğunluk veya sipariş yoktu. İşletmeye gittiğimde siparişten haberi olmadıklarını söylediler. Kontrol ettiklerinde sistemleri açıktı, sistemimiz kapalı diye yalan söylediler. Sistemi kontrol ettiler, sistemleri açıktı, siparişleri de görüyorlardı. Bekle 2 dakika hazırlayalım dediler. Ben de dışarıya çıkıp oturup beklemeye başladım. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bekledim. Arada da bir veya iki kere sordum siparişin durumunu. İçeriye girip tekrardan siparişin durumunu sordum .Şahısta 'bu ne ya, iki de bir sorup durmasana, hazırlıyoruz işte beklemek istemiyorsan git başka kurye gelsin' diyerek beni azarlar tarzda konuştu. Onun üzerine sözlü tartışma çıktı. Bu sözlü tartışma daha sonra şahsın bana döner bıçağıyla gelmesiyle şiddete dönüştü. Ben orada bulunan sandalyelerden birini kendimi savunmak için kullandım. Sandalyeyi yakalayarak aradan elimi çekti ve elime darbe aldım. Çevredekiler bizi ayırdı daha sonra olay yerine polis ve ambulans ekiplerini çağırdık. Şahıstan ve işletmeden bizzat şikayetçi olacağım. Bugün itibariyle avukatlarımla da görüşerek bizzat şikayetçi olacağım. Şuan da elimde 30' a yakın dikiş var. Operasyon benim için zor geçti. Dikişi hala hissediyorum. Bunun üzerine parmaklarımı alçıya aldılar hareket etmesin diye. Pek hareket ettirmemeye çalışıyorum" dedi.

Yaşanan olayın ardından Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu, Antalya Motorlu Kuryeler Derneği ve Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda motokurye, meslektaşlarına destek olmak ve çalışma şartlarındaki şiddete tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

"Akşam evimize sağ salim dönebilecek miyiz endişesi taşıyoruz"

Eylemde kuryeler adına ilk açıklamayı yapan Akdeniz Motorlu Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Nihat Özdemir, her gün trafikte iki teker üzerinde ekmek mücadelesi verdiklerini belirterek şunları söyledi, "Akşam evimize sağ salim dönebilecek miyiz endişesiyle çalışıyoruz. Semih Sungur'a yönelik gerçekleştirilen saldırı bizi derinden yaraladı. Bu vahşeti ve vicdansızlığı kabul etmiyoruz. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"En az 3-4 ay çalışamayacak"

Yaralanan kuryenin geçim kaygısına da değinen Özdemir, "Semih kardeşimiz aldığı bıçak darbeleri nedeniyle en az 3-4 ay çalışamayacak. Bu kardeşimizin geçimini kim sağlayacak? Bağ-Kur primlerini kim ödeyecek? Evinin, çoluğunun çocuğunun rızkını kim karşılayacak? Şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ayrıca olayın yaşandığı işletmenin sipariş platformundaki hesabının kapatılmasını da olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dönerci Saldırısına Kuryelerden Tepki - Son Dakika

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