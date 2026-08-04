Penceredeki küçük çocuk mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika
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Penceredeki küçük çocuk mahalleliye panik yaşattı

Penceredeki küçük çocuk mahalleliye panik yaşattı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin evinin penceresinden sarkarak eşyaları aşağı attı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; anne çocuğu pencereden almadan önce itfaiye hazırlık yapıyordu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin yaşadığı dairenin penceresini açan 3 yaşlarındaki çocuk mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Pencereden sarkıp evdeki eşyaları aşağı atan çocuğu görenler düşmesinden endişe edip 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verdi. Küçük çocuk itfaiye hazırlık yaptığı anda annesi tarafından pencereden alındı herkes rahat bir nefes aldı.

Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında küçük bir çocuğun pencereden çıkarak aşağıya sarktığı ve düşme tehlikesi oluşturduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Hızla verilen adrese ulaşan itfaiye ekipleri pencereye çıkmak için hazırlık yaptığı sırada çocuğun yanına gelen annesi küçük çocuğu içeriye alarak pencereyi kapattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri binaya çıkarak yaptıkları görüşmede çocuğun durumunun iyi olduğunu, annenin de bir talebi olmadığını öğrendikten sonra olay yerinden ayrıldı.

"Uzun süre penceredeydi"

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan mahalle sakini, çocuğun yaklaşık 1 saat boyunca pencerede olduğunu belirterek "Çocuk önce pencerenin önünde zıplıyordu. Daha sonra ayağının altına bir şey koyarak sarkmaya başladı. Başta oyuncakları olmak üzere eline geçen her şeyi aşağıya atmaya başladı. Görüldüğü gibi ortalık eşyalarla dolu. Zile basıp bağırıp çağırmamıza rağmen kimse kapıyı aşmadı. Neredeyse kapıyı kıracaktık ama kimse açmayınca 112'ye ihbarda bulunduk. İtfaiye geldi annesi fark edip çocuğu aldı" dedi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Polis, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Penceredeki küçük çocuk mahalleliye panik yaşattı - Son Dakika

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