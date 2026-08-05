Hayatını kaybettiği gazetelerini almayınca anlaşıldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Ay, evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın öldüğü, her gün rutin olarak aldığı gazetelerini birkaç gündür bina girişinden almaması üzerine ortaya çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, her gün bina girişine bırakılan gazetesini düzenli olarak alan İbrahim Ay’ın (87) gazeteleri birkaç gündür yerinden almadığını fark eden komşuları durumdan şüphelendi.

KAPI AÇILMAYINCA OĞLU ÇAĞRILDI

Yaşlı adamın dairesine giderek kapıyı çalan ancak yanıt alamayan komşuları, durumu İbrahim Ay'ın oğluna bildirdi. İhbar üzerine babasının yaşadığı adrese gelerek kapıyı açan oğlu, İbrahim Ay'ı daire içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ay’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yönlendirildi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Ay'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.