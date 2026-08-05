Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vuran Adam Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vuran Adam Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vuran Adam Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Antalya'da kıskançlık nedeniyle eşi Hale Akbaş Poyraz'ı vuran Abdullah Poyraz'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

ANTALYA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldüren Abdullah Poyraz (57), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp raporunda; Hale Akbaş Poyraz'dan alınan DNA örneklerinde eşi Abdullah Poyraz'a ait bulgulara rastlandığı, sanığın öne sürdüğü 'aldatma' iddiasını destekleyen biyolojik bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

'ANNEMİ ÖLDÜRDÜ'

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu? O şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemesinin ardından, ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'ine giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz tutuklandı.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olaya dair detaylar da iddianamede yer aldı. Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Tutuklu sanık Abdullah Poyraz'ın yargılamasına devam edildi. Savcı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAKTULÜN DNA'SINDA SANIĞA AİT BULGULARA RASTLANDI

Hale Akbaş Poyraz'ın, Adli Tıp Kurumu incelemesinde alınan DNA örneklerinde yalnızca eşi Abdullah Poyraz'a ait bulgulara rastlanırken, sanığın cinayet öncesi öne sürdüğü 'aldatma' iddiasını destekleyen biyolojik bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tahliyesini isteyen sanık Poyraz, "Raporda aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Eşimin sadakatsizliği başta olmak üzere bana karşı haksız davranışları olmuştur. Olay nedeniyle çok pişmanım. Uzun süredir çocuklarımı göremiyorum. Aileme sahip çıkmak istiyorum. Uygun görülecek şekilde tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskançlık Cinayeti: Eşini Vuran Adam Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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