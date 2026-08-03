Adrasan\'da Tekne Yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi'nde bir koyda demirli bulunan tekne yandı. Olayda yaralanan olmazken, teknenin boş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süreden beri Kargıcak Koyunda demirli bulunan Mustafa Bey isimli tur teknesinde saat 20.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'de ihbarda bulundu. Yanan teknenin karaya uzak olmasından dolayı itfaiye müdahale edemeyince olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, teknenin turistik turlarda kullanılmadığı uzun zamandan beri koyda demirli ve boş olduğu öğrenildi.