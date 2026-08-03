Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı - Son Dakika
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Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı

Danimarka\'da askerlik 11 aya çıkarıldı
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Danimarka'da zorunlu askerlik sisteminde kapsamlı değişiklik yürürlüğe girdi. Hizmet süresinin 4 aydan 11 aya çıkarılmasının ardından ilk asker grubu kışlalara teslim oldu. Yeni modelde askerler temel eğitimin ardından operasyonel görevlerde de yer alacak.

Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup, askerlik hizmetine başladı.

1600 GENÇ TESLİM OLDU

Danimarka'da yayın yapan DR'nin haberine göre, bugün başlayan uygulama kapsamında 1600 genç, daha önce 4 ay olan zorunlu askerlik hizmetini 11 ay boyunca yerine getirecek.

Yeni sistem kapsamında askerler temel eğitimin ardından 6 ay süreyle ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmette yer alacak.

“ÜLKEM İÇİN SAVAŞA GİTMEYE HAZIRIM”

Danimarka'nın Aalborg kentindeki kışlada yeni zorunlu askerlik uygulaması kapsamında askerlik hizmetine başlayan 20 yaşındaki Joy Berg, yeni üniformasını giymek için heyecanla beklediğini ve operasyonel görev üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Berg, 11 aylık hizmet süresinin kendisine orduyu daha iyi tanıma ve daha güçlü arkadaşlıklar kurma fırsatı sağlayacağını belirterek, ülkesini savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Ülken için savaşa gitmeye hazır mısın?" sorusuna Berg, "Evet, zaten burada olma sebebimiz bu ama annem sorarsa hayır." yanıtını verdi.

NEDENİ KUZEY AVRUPA'DA ARTAN SAVAŞ RİSKİ

Aalborg Üniversitesinde Avrupa güvenliği ve savunma politikaları alanında dış öğretim görevlisi Jeppe Plenge Trautner, 4 aylık zorunlu askerlikten 11 aylık sisteme geçişle artık yalnızca bireysel askerlerin değil, kısa sürede savaşa sevk edilebilecek askeri birliklerin yetiştirileceğini ifade etti.

Trautner, yeni uygulamanın, Kuzey Avrupa'da artan savaş riski nedeniyle hayata geçirilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

CİNSİYET AYRIMI GÖZETİLMİYOR

Yeni sistem çerçevesinde, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 18 yaşına girenler, gençlerin askerlik süreciyle ilgili bilgilendirildiği ve uygunluklarının değerlendirildiği Savunma Günü'ne çağrılacak.

Kaynak: AA

Dış Politika, Danimarka, Savunma, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bizimkiler batık ekonomiyi kurtarmak için askerlik yaptırmaktan da vazgeçti. 24 yılda olamaz denilen her şey oldu. 1 0 Yanıtla
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