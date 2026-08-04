Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı - Son Dakika
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Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
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Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Şimşek, Tayyar'a emekli maaşı ve asgari ücrete seyyanen zam planları olmadığını açıkladı. Tayyar, ilk aşamada maaşlara seyyanen zam yapılması yerine alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 31 Temmuz'da yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

SEÇİM HAZIRLIKLARI 2028'E GÖRE YAPILIYOR

Tayyar, sosyal medya paylaşımında Mehmet Şimşek'le yaptığı uzun görüşmeden edindiği izlenimleri aktararak, yakın zamanda erken seçime işaret eden bir hazırlık görmediğini ifade etti. Görüşmeden edindiği izlenime göre 2026 ve 2027'de seçim beklenmediğini, politikaların seçimlerin normal tarihi olan Nisan 2028 dikkate alınarak sürdürüldüğünü söyledi.

Tayyar, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor. Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi" dedi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE KÖTÜ HABER

Tayyar, maaşla çalışan, emekli ve asgari ücretli vatandaşların rahatlaması için ise ilk aşamada maaşlara seyyanen zam yapılması yerine alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda üç başlığın öne çıktığını belirten Tayyar, bunları kira, gıda ve ulaşım olarak sıraladı. Tayyar, hayat pahalılığının azaltılması için 750 bin sosyal konut projesinin önemli olduğunu söyledi. Gıda tedarik zincirine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tayyar, ulaşımda ise maliyet enflasyonunun üzerinde zam yapılmasını önlemek amacıyla "değerleme oranı" belirlenmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırılması için desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Tayyar, yeni paketlerin de hazırlandığını söyledi.

Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı'nın (GETAD) son aşamada olduğunu belirterek, toplumun en dezavantajlı kesimlerine ilave aylık ödeme uygulamasının yeni yılda başlayabileceğini ifade etti.

Bu uygulamadaki ölçeğin bayram ikramiyesi gibi çeşitli uygulamalarda da kullanılarak yalnızca düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önünün açılabileceğini kaydetti.

Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı

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Son Dakika Ekonomi Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • alp42_1976@hotmail.com [email protected]:
    İyi ki seçim var seçimde bizi düşünmeyeni biz hiç düşünmeyiz yağacağız bir güzellik bekleyin.... 20 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Adamlar Kurtuluş Savaşımızı bile sorguluyor ne bizi düşünmesi? Bunlara bir damla su yok. 9 2
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Seçim gelsin görürsünüz siz o zaman 11 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bunlar padisahlıgını kurmuş secim bu saatten sonra hikaye 9 3 Yanıtla
  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    sonra bunu da arayacaksın…?? 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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