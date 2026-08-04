Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti - Son Dakika
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Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

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Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait Ro-ro gemisine dron saldırısı düzenlenmesinin ardından Karadeniz'de tansiyon yükseldi. Saldırıyı Ukrayna'nın yaptığı iddia edilirken, bölgede bir Türk gemisinde daha korku dolu anlar yaşandı. Rusya'nın Tuapse limanında bir Türk Ro-Pax gemisi Ukrayna dronları tarafından taciz edildi. Gemi mürettebatının dronlardan kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve ve sebze taşıyan Türk şirketine ait "NADHEZNA" isimli Ro-Ro gemisi, dün Karadeniz'de Novorossiysk Limanı açıklarında dronların hedefi oldu. Saldırı sonucu gemide yangın çıkarken, 13'ü Türk olmak üzere 22 kişilik mürettebat Rus kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda 3'ü ağır 4 mürettebatın yaralandığı açıklandı.

TÜRK GEMİSİNDE DRON PANİĞİ

Saldırının ardından Rusya'nın Tuapse Limanı bölgesinde de dron hareketliliği yaşandı. Ukrayna'ya ait olduğu iddia edilen dronların sivil gemilere yönelik tehdidi nedeniyle Karadeniz'deki ticari seyrüsefer hatlarında güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki diplomatik ve denizcilik güvenlik incelemeleri devam ediyor.

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Karadeniz'de önceki gün Türk gemisine dron saldırısı düzenlenmişti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıkmıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti: "3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz"

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda isimli sivil gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaşar ve Nadezhda isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün (3 Ağustos) akşam Novorossisk Limanı'ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir" denildi.

"KARADENİZ'DEKİ TIRMANMADAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'de giderek yayılmasından duyulan endişenin vurgulandığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla, savaşan taraflar başta olmak üzere, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz, Tansiyon, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bekir Bekir:
    yalı fazla geldi. kaşınmaya başladı. kendi sonunu getirecek 1 0 Yanıtla
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