Nevşehir'de Motosiklet Kazası Kamerada
Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrilmesi ve sürücünün yola savrulması yer alıyor. Soruşturma sürüyor.
KAZA KAMERADA
Nevşehir'de H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin devrildiği ve H.B.Ö.'nün yola savrulduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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