Fenerbahçe için Endrick iddiası - Son Dakika
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Fenerbahçe için Endrick iddiası

Fenerbahçe için Endrick iddiası
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Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Endrick'in menajerinin Avrupa'da kulüp aradığı öne sürüldü. Brezilyalı forvet için görüşme yapılması planlanan takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirtildi.

Real Madrid’de beklediği forma şansını bulamayan Brezilyalı forvet Endrick için transfer arayışları hız kazandı. 

FENERBAHÇE'DE ENDRICK İHTİMALİ

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Endrick'in menajeri Avrupa’da yeni bir kulüp arıyor ve görüşme planladığı takımlar arasında Fenerbahçe de bulunuyor. Haberde, tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceği belirtildi. 

LYON'A KİRALANMIŞTI

Real Madrid’de Jose Mourinho’nun yeni sezon planlarında yer almadığı öne sürülen Endrick, genç yaşta büyük beklentilerle İspanyol devine katılmıştı ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Geçen sezonun ikinci yarısında Lyon’a kiralanan forvet, Fransa’da iyi bir dönem geçirmişti.

FRANSA PERFORMANSI

Lyon'da tüm kulvarlarda 21 maça çıkma başarısı gösteren Endrick, 8 gol ve 8 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Real Madrid, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe için Endrick iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Gına geldi artık her gün farklı farklı isimler ortaya atılıyor. Çorbaya döndü olay. Böyle giderse santrfor alamadan bitecek transfer dönemi. 1 0 Yanıtla
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