Derviş Zaim, Altın Portakal Jüri Başkanlığına getirildi - Son Dakika
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Derviş Zaim, Altın Portakal Jüri Başkanlığına getirildi

Derviş Zaim, Altın Portakal Jüri Başkanlığına getirildi
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek.

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 24- 31 Ekim tarihleri arasında sinemaseverle buluşacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim yapacak. Festivalin Ulusal Yarışmaları'na başvurular, Altın Portakal'ın resmi internet sitesi üzerinden 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü ise 5 milyon TL olarak açıklandı.

TOPLAM 18 ÖDÜL KAZANDI

Yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Zaim ardından Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema Sanatta Yeterlilik programını bitirdi. Bugüne kadar 10 uzun metraj film ve 2 belgeselin yönetmenliğini üstlenen Derviş Zaim, 'Tabutta Rövaşata' (1996), 'Filler ve Çimen' (2000), 'Cenneti Beklerken' (2006), 'Nokta' (2008) ve 'Gölgeler ve Suretler' (2010) olmak üzere 5 farklı filmiyle 5 ayrı festival yılında Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 18 ödül kazandı.

HEM YAPIMCI HEM YAZAR

Derviş Zaim, filmlerinin senaryolarını kaleme almasının yanı sıra, çoğu filminin yapımcılık görevini de üstlendi. Sinemanın yanı sıra edebiyat alanında da üretimlerini sürdüren Zaim, 'Ares Harikalar Diyarında' adlı romanıyla 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görüldü. İkinci romanı 'Rüyet' ise 2019 yılında yayımlandı. Derviş Zaim sinema ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra 2024 yılında 'Berzah' ve 2025 yılında 'Ayna' adlı çağdaş sanat enstalasyonlarını gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası birçok festivalde gösterilen yapımlarıyla sayısız ödül kazanan Derviş Zaim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde ders veriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Derviş Zaim, Altın Portakal Jüri Başkanlığına getirildi - Son Dakika

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