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Troya Gösterisi Aspendos'ta

Troya Gösterisi Aspendos\'ta
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Anadolu Ateşi, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Troya gösterisiyle tarihi atmosferde dans etti.

Anadolu Ateşi dans topluluğunun Troya gösterisi, Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın, sanatsal süpervizörlüğünü ise Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Homeros'un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarından ilham alınarak kurgulanan Troya, tarihi atmosferde izleyiciyle buluştu.

Aynı anda 3 bini aşkın dans figürünün sergilendiği, 300 profesyonel dansçının dönüşümlü görev aldığı gösteride, halk oyunları, bale ve modern dans örnekleri sunuldu.

Gösteride Anadolu Ateşi Eğitim Akademileri bünyesinde yetişen genç dansçılarla anne ve babaları da sahne aldı.

Mustafa Erdoğan, gazetecilere, Aspendos'ta Troya'yı sahnelemenin başlı başına iki efsanenin buluşması anlamına geldiğini söyledi.

Troya'yı 2008'den bu yana dünyanın birçok yerinde sahnelediklerini belirten Erdoğan, "Avrupa'da yaptığımız gösterilerde özellikle Troya uzmanı arkeologlar, 'dünyada izlediğimiz en doğru Troya yorumu' diye değerlendirdi. Çünkü Homeros'un yazdıklarına çok bağlı kalıyoruz. Troya'nın Çanakkale'de Anadolu'da olduğunu, bir Anadolu kültürü olduğunu, Anadolu'nun kendi danslarıyla anlatıyoruz. Arkeolojik ve tarihsel olarak en doğru yorumu yapmaya çalışıyoruz. Biz bir davanın peşindeyiz." dedi.

Erdoğan, yapılan Troya filmlerinde bu kültürün Anadolu kültürü olduğundan bahsedilmediğine dikkati çekti.

Seyircilere layık olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Erdoğan Troya'nın sezon boyu salı, Anadolu Ateşi'nin de cuma günleri sahne alacağını kaydetti.

Çocuklarıyla gösteride sahne alan Ahmet Baygın da 2018'den beri ekipte yer alan çocuklarıyla aynı sahneyi paylaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Figen Baygın ise ilk defa çocuklarıyla aynı sahneyi paylaştıklarını belirterek, "Çok heyecanlı ve gurur verici bir şey. Çocuklarla beraber olmak çok farklı bir duygu. Bu imkanı tanıdığı için Mustafa hocaya teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Troya Gösterisi Aspendos'ta - Son Dakika

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