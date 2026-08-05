Antalya'da Fuhşa Aracılık Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da Fuhşa Aracılık Operasyonu

Antalya\'da Fuhşa Aracılık Operasyonu
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Antalya'da fuhşa aracılık eden 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. 

EŞ ZAMANLI "FUHUŞ" OPERASYONU: 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos'ta fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T. ile kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soruşturmaya ilişkin çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., G.Ü. ve C.Ş. adli kontrol şartıyla,1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A., C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TUĞÇE GÜNEY SORUŞTURMASININ DEVAMI NİTELİĞİNDE

Polis ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin de bu soruşturmanın devamı niteliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

LÜKS OTELDE YAKALANMIŞTI

Güney, geçtiğimiz ay Muğla'nın Marmaris ilçesindeki lüks bir otelde tatil yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Güney'in, sosyal medya paylaşımlarında soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" şeklinde hitap ettiği öğrenilmişti. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Fuhşa Aracılık Operasyonu - Son Dakika

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