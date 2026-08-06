Antalya'da 2 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
Serik'te meydana gelen kazada, 2 yaşındaki M.A.Ş. otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
R.K. idaresindeki 07 BUN 795 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde aniden yola çıkan 2 yaşındaki M.A.Ş'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü R.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, çocuğun aniden yola çıkması ve otomobilin çarpmasının ardından yola savrulması yer alıyor
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