Antalya\'da Ata Sporları Çalıştayı Düzenlendi

Antalya'da Ata Sporları Konfederasyonu ile Ata Sporları Federasyonu işbirliğinde, "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği Daveti" (NEST) çalıştayı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı "NEST" Projesi kapsamında Döşemealtı ilçesindeki Orfe Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen çalıştayda, Anadolu'nun ata sporları aracılığıyla kültürel mirasının tanıtılması, Türkiye'de yaşayan yabancı gençlerin toplumsal uyumunun desteklenmesi ve farklı kültürlerden katılımcılar arasında etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Çalıştay kapsamında katılımcılar, günlük yaşam, eğitim, girişimcilik, yatırımcılık ve sosyal uyum gibi başlıklarda dört oturumda bir araya geldi. Katılımcılar, hazırlanan anketler ve açık uçlu sorular aracılığıyla kendi dillerinde görüş ve önerilerini paylaşma imkanı buldu.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, AA muhabirine, "NEST" kelimesinin İngilizcede "yuva" anlamına geldiğini, projenin Türkiye'de yaşayan yabancı gençlerin toplumsal uyumuna katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Projede gençlerin sorunlarını kendilerinin tespit edip çözüm önerilerini yine kendilerinin geliştirdiğini belirten Uçar, federasyon olarak bu sürece altyapı ve ortam sağladıklarını ifade etti.

Çalıştayın projenin ikinci faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiğini dile getiren Uçar, "Çalıştayımızı dört oturumda gerçekleştiriyoruz. Günlük yaşamlarıyla ilgili sorunları olabilir, hayalleri, girişimcilik ve yatırımcılıkla ilgili fikirleri olabilir. Bunları daha spesifik hale getirdik. Anket tarzında ve açık uçlu sorularla güncelledik. Katılımcılar kendi dillerinde yazabilecekler. Daha sonra bu anketleri halka açık hale getireceğiz." dedi.

Projeye yalnızca yabancı gençlerin değil Türk gençlerinin de katkı sunmasının önemine dikkati çeken Uçar, ortak bir uyum politikasının her iki tarafın görüşlerinin alınmasıyla oluşturulabileceğini vurguladı.

Geçen etkinlikte 16 ülkeden katılım sağlandığını aktaran Uçar, "Bugün Türkiye ile birlikte 21 ülkeden katılımcımız var. Toplam 25 katılımcının 21'i yabancı. Dolayısıyla bu katılım da bizi aslında çok motive ediyor." diye konuştu.

Uçar, proje kapsamında ilerleyen süreçte seminer ve yeni gençlik etkinlikleri düzenleyeceklerini belirterek, ata sporlarının tanıtımına yönelik faaliyetlere de devam edeceklerini söyledi.

Gençleri yalnızca masa başı çalışmalarıyla sınırlı tutmadıklarını dile getiren Uçar, "Bütün etkinliklerimizde mutlaka ata sporlarını yansıtan bir aktivite yapıyoruz, ya at binme ya da okçuluk. Çünkü gençleri sadece masa başında tutamazsınız. Bu tür etkinliklerle onları da motive etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.