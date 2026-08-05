5 ilde denizlerde mikroplastik kirliliği denetimlerinde 47 milyon 599 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz Bölgesi'nde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu iddiaları üzerine 1 Temmuz'dan itibaren denetim başlattı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akdeniz Bölgesi'nde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz tarihinden itibaren denetimler başlatıldı. Bakanlık ekiplerince Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da atık su ve atık konulu 491 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 15 tesise toplam 26 milyon 847 bin lira idari ceza uygulandı. Aynı ihlali tekrarlayan Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'ne iki katı yaptırımla 5.8 milyon lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerin yanı sıra Bakanlığın merkez teşkilatı denetim ekiplerince Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleri ile atık su arıtma tesislerinde denetimler gerçekleştirildi. Kirletici vasfı yüksek olan 142 tesis denetim planlamasına alındı. Devam eden denetimler kapsamında 27 Temmuz'dan bugüne kadar 39 denetim yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nde ekiplerce gerçekleştirilen denetimde, atık suların bir bölümünün arıtma tesisine alınmadan ve arıtma prosesinden geçirilmeden deşarj edildiği tespit edildi. Geçen yıl aynı ihlal nedeniyle ceza kesilen tesisle ilgili bu kez iki katı yaptırımla Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 5 milyon 874 bin lira idari para cezası uygulandı. Bölgede gerçekleştirilen 39 denetimde Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi'nin de aralarında bulunduğu çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 7 işletmeye toplam 20 milyon 732 bin lira idari para cezası uygulandı. Bölgedeki denetimlerin sürdüğü bildirildi.