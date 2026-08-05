Antalya\'da Nem ve Sıcak Hava Bunalttı

Nem oranının yüzde 87'ye ulaştığı Antalya'da, sıcak hava ve yüksek nem bunalttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, turistler ve Antalyalılar, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar, Varyant Seyir Terası'nın altındaki kayalıklardan denize atladı, bazıları da su sporlarını tercih etti.

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin yoğun nem nedeniyle yer yer görünmez hale geldiği görüldü. Normalde şehir merkezinden net şekilde izlenebilen Beydağları ve Akdeniz manzarası, nemin etkisiyle pus içinde kaldı.

Döşemealtı Seyir Terası'ndan bakıldığında Antalya'nın üzerinin nemle kaplı olduğu gözlendi.