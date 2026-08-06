Manavgat'ta Trafik Kazası: Sınıf Arkadaşları Çarpıştı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Sınıf Arkadaşları Çarpıştı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Sınıf Arkadaşları Çarpıştı
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Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüler sınıf arkadaşı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan sürücülerin liseden sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4501 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisar Caddesi'nden Gülveren Caddesi istikametine seyir halinde olan ve 4611 Sokak'a dönüş yapmak isteyen G.P. idaresindeki 07 K 7443 plakalı otomobil, karşı yönden Gülveren Caddesi istikametinden Hisar Caddesi yönüne gitmekte olan H.A.K. yönetimindeki 07 BNU 898 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü H.A.K.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sürücüler arasında yapılan görüşmede, otomobil sürücüsü G.P. ile motosiklet sürücüsü H.A.K.'nin lisede aynı sınıfta eğitim gördükleri ortaya çıktı. Yaşanan ilginç tesadüf çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Sınıf Arkadaşları Çarpıştı - Son Dakika

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