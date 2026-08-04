Markete giderken dehşetle karşılaştı! Zeytinlikte elleri bağlı ceset bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir zeytinlikte, elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı olduğu tespit edildi.

MARKETE GİDEN VATANDAŞ FARK ETTİ

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki bir zeytinlik alanda meydana geldi. Markete gitmek üzere zeytinlikten geçen bir vatandaş, yerde elleri arkadan bağlı şekilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı olduğu belirlendi. Beyazıtlı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulurken, cansız beden savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.