Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yürütülen çalışmalarda binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 15 binden fazla uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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