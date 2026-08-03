Kepez\'de Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yürütülen çalışmalarda binlerce adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 15 binden fazla uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.