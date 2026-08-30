Kazdağı'nda Yangın: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağı'nda Yangın: Müdahale Sürüyor

Kazdağı\'nda Yangın: Müdahale Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangın, Kazdağı Milli Parkı'na sıçradı. Müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki Kazdağı Milli Parkı Hasan Boğuldu Göleti mevkisindeki ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi orman dışı alanda çıkarak Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sirayet eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara ve hava ekiplerince etkin bir şekilde müdahale edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağı'nda Yangın: Müdahale Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar
Galatasaray’ın iki rakibi karşılaştı PSG’den inanılmaz geri dönüş Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş
Galatasaray transfer bombasını patlattı Rafael Leao İstanbul’a geliyor Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
Meteoroloji alarm verdi 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat Meteoroloji alarm verdi! 26 il için sarı ve turuncu kod: Sel ve su baskınına dikkat
Milyonları ilgilendiriyordu Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Al-Jazira haberi sonrası Talisca’dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp... Al-Jazira haberi sonrası Talisca'dan olay sözler: İnsanlar kullanılıp...

13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
10:23
Messi’den 4 gollü şov
Messi'den 4 gollü şov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 14:11:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kazdağı'nda Yangın: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement