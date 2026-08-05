Antalya'da Sıcaklık ve Nem Vatandaşları Sahile Yönlendirdi - Son Dakika
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Antalya'da Sıcaklık ve Nem Vatandaşları Sahile Yönlendirdi

Antalya\'da Sıcaklık ve Nem Vatandaşları Sahile Yönlendirdi
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Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Antalya'da herkes Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya'da nem oranının yüzde 80 seviyelerini aşması ile sıcaktan bunalan kent sakinleri ve turistler, serinlemek umuduyla deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Turizm kenti Antalya'da ağustos ayında hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece dolaylarında ölçülürken, nem oranı ise yüzde 80 seviyelerinde seyretti. Yüksek nem nedeniyle hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında hissedildi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcak nedeniyle hafta içi olmasına rağmen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar az da olsa serinleyebilmek için denize girerken, bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Beydağları ise, oluşan nem bulutunun arkasında kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya'da Sıcaklık ve Nem Vatandaşları Sahile Yönlendirdi - Son Dakika

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