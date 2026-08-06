Serik\'te Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin, ailesinin yanından fırlayıp aniden yola çıkan 2 yaşındaki çocuğa çarptığı kazada küçük çocuk yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Serik ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 07 BUN 795 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki M.A.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ailenin yol kenarında bulunan işyerlerinin bahçesinde mangal yaptığı sırada küçük çocuğun bir anda koşarak yola çıktığı ve otomobilin çocuğa çarptığı anlar yer aldı. Sürücü R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.