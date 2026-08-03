Antalya'da Uyuşturucu Hap Operasyonu
Jandarma, bir depoda 5 bin 865 uyuşturucu hap ele geçirdi, sahibi gözaltına alındı.
Antalya'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 5 bin 865 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir depoda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 5 bin 865 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan depo sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.
Kaynak: İHA
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