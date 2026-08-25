Kaplumbağayı ezen kadın gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir kaplumbağayı ayağıyla ezerek öldürdüğü görüntüler sanal medyada yayılan Arzu S. (37) gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl önceye ait olduğu belirlenirken, Arzu S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sanal medyada, bir kadının ayağına giydiği bot ile evin içinde, tekme darbeleriyle kaplumbağanın kabuğunu kırarak, öldürdüğü görüntüler yayıldı. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Arzu S.'nin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşadığı belirlendi. Arzu S. polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl öncesine ait olduğu tespit edilirken, Arzu S. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.