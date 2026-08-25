Hendek'te Kimyasal Sızıntı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hendek'te Kimyasal Sızıntı: 2 Yaralı

Hendek\'te Kimyasal Sızıntı: 2 Yaralı
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Hendek'te kamyondan sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyondan sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan B.G. ve S.A. kimyasal maddeden etkilendi. Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölge temizlik yapan ekipler, çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, gazetecilere, tankerin D-100 kara yolunda sızdırınca emniyet amacıyla yan yola girdiği bilgisi üzerine bölgeye geldiğini söyledi.

Kamyonun sanayi sitesinin girişinde beklediğini belirten Demirel, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak." dedi.

Demirel, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı önlem alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sakarya, Hendek, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te Kimyasal Sızıntı: 2 Yaralı - Son Dakika

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