Kozinoğlu'nun Ölüm Dosyası Yeniden İncelenecek - Son Dakika
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Kozinoğlu'nun Ölüm Dosyası Yeniden İncelenecek

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Eski MİT Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, Faili Meçhul dairesine gönderildi.

Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın, yeniden değerlendirilmek üzere "Faili Meçhul" dairesine gönderildiği öğrenildi.

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, yıllar sonra yeniden gündeme gelen dosya kapsamında yapılan incelemelerin ardından soruşturma dosyası Faili Meçhul dairesine gönderildi.

Dosyanın bu aşamadan sonra yeniden inceleneceği, ölüm olayına ilişkin elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra varsa yeni delillerin de değerlendirileceği öğrenildi.

Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, cezaevinde yaşanan ölümün tüm yönleriyle araştırılması ve olayda herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozinoğlu'nun Ölüm Dosyası Yeniden İncelenecek - Son Dakika

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