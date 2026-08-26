Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler

Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 önde.

Temsilcimiz  Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Oğuz, Vedat Muriqi.

CANLI ANLATIM: 

DEVRE: Lyon 0-2 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi. 

43' Lyon tehlike yaratmaya başladı. 

40' Tyler Morton ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Ederson harika bir kurtarış yaparak topu çıkardı ve gole izin vermedi!

35' Lyon gole çok yaklaştı! Maitland-Niles'ın kullandığı köşe vuruşunda Vedat'ın kafasından dönen ters topu Greenwood son anda uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi. Tehlike geçti!

31' Skrinar sarı kart görüyor.

30' Fenerbahçe'nin gollerinin ardından Lyon taraftarı neye uğradığını şaşırmış durumda. 

29' Temsilcimiz Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor! Greenwood'un kullandığı köşe vuruşunda Archie Brown çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Fenerbahçe'den goller üst üste! Bu kez sahnede olan isim Archie Brown!

25' Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda öne geçiyor! Oğuz Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunu Greif kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Muriqi, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçiyor. 

20' Gole çok yaklaştık! Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi ve direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Greenwood kontrol etti ancak Lyon savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe etkili geldi... Oğuz Aydın ile paslaşan Brown ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla çok sert vurdu, kaleci topu son anda kornere çeldi.

17' Lyon sağ kanattan Maitland-Niles ile etkili geldi. Ceza sahasına gönderdiği ortada top Skriniar'ı ve ardından Openda'yı geçti. Meşin yuvarlak auta çıkarken, Lyon adına tehlikeli gelişen atak sona erdi.

14' Oğuz Aydın ceza sahasının sol tarafından şansını denedi. Şutunda Lyon kalecisi topu rahat bir şekilde kontrol etti.

11' Lyon duran topta Maitland-Niles ile ortayı yaptı. Ceza sahası içinde ters seken top kornere çıktı. Lyon köşe vuruşu kullanacak.

8' Lyon tehlikeli geldi! Fofana sol kanattan çok sert bir şut çıkardı. Ederson, köşeye giden topu iyi bir kurtarışla çıkardı.

6' Fenerbahçe sol kanattan Brown ile geldi. Brown'ın Talisca'ya doğru gönderdiği kavisli ortada Brezilyalı yıldız topa dokunamadı.

4' Lyon uzun bir topla çıkmaya çalıştı. Ceza yayı civarında Openda, Ake'yi çekerek topu kazanmaya çalışırken faul yaptı. Hakem oyunu durdurdu, top Fenerbahçe'ye geçti.

2' Maç çok hızlı başladı. Top bir o kalede, bir bu kalede. 

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Lyon karşısında sonsuz başarılar dileriz. Yolun sonu Şampiyonlar Ligi olsun!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    yallah avrupa ligine 2 2 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Kerem çıktığı her maçta saç baş yolduruyor bütün gol pozisyonları harcıyor keremsiz maçın demi geldi iş de bu haydi fenerbahçe CL 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ender gene ghhhhtt oldun. 0 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübü ama en son devler ligine kaldık dolar 1,45 kuruştu yeter artık. 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Şampiyonlar liği şimdiden hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
Eskişehir’de arkadaş kavgası kanlı bitti: Cinayet bıçağı çöp konteynerinden çıktı Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: Cinayet bıçağı çöp konteynerinden çıktı
ABD’den Karayipler’de Narko Operasyonu: 4 Ölü ABD'den Karayipler'de Narko Operasyonu: 4 Ölü
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi İndirim geliyor Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor
Kolombiya’daki depremde ölü sayısı 331’e yükseldi Kolombiya'daki depremde ölü sayısı 331'e yükseldi
Kim Milyoner olmak İster’den Şampiyonlar Ligi’ne Dünya bu olayı konuşuyor Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
Bu yangına yürek dayanmaz 15 bebek hayatını kaybetti Bu yangına yürek dayanmaz! 15 bebek hayatını kaybetti
Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma Raporda korkunç tespit Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit

21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
21:46
Guendouzi’den Lyon taraftarına olay hareket
Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
20:03
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu
Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
19:39
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü’den olay hareket
Gelen tepkiler sonrası canına tak etti: Çağlar Söyüncü'den olay hareket
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 23:01:13. #7.12#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement