Canlı anlatım: Tarihi maçta 4 dakikada iki gol! Neler oluyor neler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Talisca, Oğuz, Vedat Muriqi.

CANLI ANLATIM:

DEVRE: Lyon 0-2 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

43' Lyon tehlike yaratmaya başladı.

40' Tyler Morton ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Ederson harika bir kurtarış yaparak topu çıkardı ve gole izin vermedi!

35' Lyon gole çok yaklaştı! Maitland-Niles'ın kullandığı köşe vuruşunda Vedat'ın kafasından dönen ters topu Greenwood son anda uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi. Tehlike geçti!

31' Skrinar sarı kart görüyor.

30' Fenerbahçe'nin gollerinin ardından Lyon taraftarı neye uğradığını şaşırmış durumda.

29' Temsilcimiz Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor! Greenwood'un kullandığı köşe vuruşunda Archie Brown çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Fenerbahçe'den goller üst üste! Bu kez sahnede olan isim Archie Brown!

25' Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda öne geçiyor! Oğuz Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunu Greif kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Muriqi, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçiyor.

20' Gole çok yaklaştık! Oğuz Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi ve direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Greenwood kontrol etti ancak Lyon savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19' Fenerbahçe etkili geldi... Oğuz Aydın ile paslaşan Brown ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla çok sert vurdu, kaleci topu son anda kornere çeldi.

17' Lyon sağ kanattan Maitland-Niles ile etkili geldi. Ceza sahasına gönderdiği ortada top Skriniar'ı ve ardından Openda'yı geçti. Meşin yuvarlak auta çıkarken, Lyon adına tehlikeli gelişen atak sona erdi.

14' Oğuz Aydın ceza sahasının sol tarafından şansını denedi. Şutunda Lyon kalecisi topu rahat bir şekilde kontrol etti.

11' Lyon duran topta Maitland-Niles ile ortayı yaptı. Ceza sahası içinde ters seken top kornere çıktı. Lyon köşe vuruşu kullanacak.

8' Lyon tehlikeli geldi! Fofana sol kanattan çok sert bir şut çıkardı. Ederson, köşeye giden topu iyi bir kurtarışla çıkardı.

6' Fenerbahçe sol kanattan Brown ile geldi. Brown'ın Talisca'ya doğru gönderdiği kavisli ortada Brezilyalı yıldız topa dokunamadı.

4' Lyon uzun bir topla çıkmaya çalıştı. Ceza yayı civarında Openda, Ake'yi çekerek topu kazanmaya çalışırken faul yaptı. Hakem oyunu durdurdu, top Fenerbahçe'ye geçti.

2' Maç çok hızlı başladı. Top bir o kalede, bir bu kalede.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Lyon karşısında sonsuz başarılar dileriz. Yolun sonu Şampiyonlar Ligi olsun!