Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı - Son Dakika
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Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı

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İzmir'de düzenlenen bir cenaze töreninde kadın ve erkeklerin karışık saf tutması üzerine din görevlisi namazı kıldırmak istemedi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından kadınların alanın dışına çıkmasıyla cenaze namazı eda edildi.

İzmir'de defin öncesi kılınacak cenaze namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada kadının ve erkeğin yan yana saf tuttuğu görüldü. İmam, durumu fark ederek namazı kıldırmayacağını belirtti. 

"BU SEFERLİK BİR İSTİSNA OLAMAZ MI?"

İmamın uyarısı ve namazı başlatmaması üzerine kalabalıktan bir kişi "Hocam bu seferlik bir istisna olamaz mı?" sorusunu yöneltti. İmamın dini usulleri hatırlatarak saf düzeninin sağlanmasını istemesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 

KADIN ÇIKINCA NAMAZ KILINDI 

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından dini kurallara uygun saf düzeninin yeniden alınmasının ardından imam cenaze namazını kıldırdı.

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Metin YükCel Metin YükCel:
    Hoca Haklı, Müslüman isen Toplumsal kurallara riayet edeceksin. 53 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    her inancın bir kuralı var uyacaksın bu kurala izmir bunu hep yapıyorda inanç kişilerin isteklerine göre deyil 35 3 Yanıtla
  • 2495azizz 2495azizz:
    İslam'ın kuralları var.Sizler karışık kılmak istiyorsanız içinizden birde hoca seçin,herhangi bi yerde istediğiniz şekilde cenaze merasimi düzenleyin. 29 2 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Dua ile doğumhanede gelmiyoruz..giderkende gerek yok .. Şimdi bu kişi herşeyi yaşadı yeryüzündee yaptıgı güzel şeyleri de kötü şeyleri de yaptııı bi dua ile mi yaptıgı günahlar herşeyi sıfırlanıyor.. 2 27 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Sen öyle vasiyet bırak insanları ve din adamlarını boşuna uğraştırma Sen zaten sıfır olmayı kabul etmiş sin 5 2
    Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Sen dua ile doğmamış olabilirsin biz dua ile dünyaya geldik bir kulağımıza ezan bir kulağımıza sela okundu doğduğumuz an. 1 2
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