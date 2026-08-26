Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi - Son Dakika
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Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde bilanço sürekli artıyor. Nehirlerin taşması ve barajların yıkılmasıyla birlikte köyler sular altında kalırken, can kaybı 157'ye yükseldi. Sel sularına kapılan yüzlerce kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Nepal'de dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLUYOR

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

TİBET'TE DE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Öte yandan felaket sadece Nepal ile sınırlı kalmayıp Çin tarafını da vurdu. Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında şiddetli toprak kaymaları meydana geldi. Çin devlet haber ajansının bildirdiğine göre, toprak kaymaları nedeniyle Shigatse bölgesine giden yollar tamamen kapanırken, bölgedeki iletişim ve elektrik altyapısı çöktü. Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Nepal Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • tuncay.brn tuncay.brn:
    cok olu var Allah yardimcilari olsun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi - Son Dakika
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