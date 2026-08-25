Kraljevo'da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kraljevo'da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

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Sırbistan'da ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıkarak bir aileye çarptı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Sırbistan'ın Kraljevo şehrinde ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen iki çocuklu aileyi biçti. Kazada 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın orta kesimindeki Kraljevo şehrinde dün akşam meydana gelen kazada ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada 26 yaşındaki J.A. isimli sürücü, aracıyla sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen bir araca çarptı. Ardından yaya ve bisiklet yolunun bulunduğu kaldırıma çıkan sürücü, önce bir ağaca ardından da çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapmakta olan bir ailenin üyelerine çarptı.

Kazada bebek arabasıyla yürüyüşte olan 32 yaşındaki anne ile iki kızı ağır yaralandı. Ağır yaralılar arasında yer alan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 35 yaşındaki babası ile aileye çarpan araçta yolcu koltuğudna bulunan 33 yaşındaki kadın ise hafif yaralandı.

Kazanın ardından ehliyetinin olmadığını tespit edilen 26 yaşındaki sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Sırbistan, Yaralanma, 3. Sayfa, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kraljevo'da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraljevo'da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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