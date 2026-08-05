Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim

Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan işletmeler ve haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı tespit edilenlere yasal yaptırımlar uygulandı.

Aksu Belediyesi'nin zabıta ekiplerince denetimler sıklaştırılarak sürdürülüyor. Yapılan denetimlerde; kaldırım işgalleri, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler ve dilencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda, Aksu Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; uyarılara rağmen kaldırım işgali yapan ve kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler ile haksız kazanç sağlayan dilencilere gerekli yasal yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Zabıta, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:08:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.