Aksu’da zabıta denetimlerinden sıkı denetim

Aksu Belediyesi'nin zabıta ekiplerince denetimler sıklaştırılarak sürdürülüyor. Yapılan denetimlerde; kaldırım işgalleri, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler ve dilencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda, Aksu Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; uyarılara rağmen kaldırım işgali yapan ve kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler ile haksız kazanç sağlayan dilencilere gerekli yasal yaptırımlar uygulandı.